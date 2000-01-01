22.08 08:21 MIGnews.com

Трамп: мы начинаем войну и мы победим

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Президент США Дональд Трамп выступил с большой речью перед американскими солдатами в Форт Майер, Виргиния.Трамп посвятил свое выступление “нашему плану для Афганистана и Южной Азии”. Трамп, во время президентской кампании называвший войну в Афганистане “полным и напрасным растранжириванием” заявил: “Мой первоначальный инстинкт был полностью вывести войска из Афганистана - и я обычно следую моим инстинктам, но вещи выглядят совершенно иначе когда вы сидите за столом в Овальном Кабинете. И я изучал Афганистан со всех точек зрения, под всеми возможными углами. Последствия быстрого ухода и предсказуемы, и неприемлемы. Быстрый уход создаст вакуум, который наполнят террористы, как это случилось перед 9/11”.Трамп сделал драматическое заявление о расширении американской операции в Афганистане: “Мы не начинаем снова строить нации. Мы убиваем террористов”.Трамп подчеркнул: "Я уже снял ограничения, наложенные на наших воинов. Микроменеджмент в Вашингтоне не выигрывает битвы. Они выигрываются на поле сражений - благодаря опыту командиров и солдат - в реальном времени, с реальными полномочиями и с ясным представлением о характере миссии, цель которой - разгромить врага".Трамп сказал: “Условия на местах - и не произвольно установленные временные рамки отныне будут определять нашу стратегию. Враги Америки более не будут знать наших планов. Я не скажу, когда мы атакуем - но мы атакуем обязательно. Другим столпом новой стратегии станет интеграция всех компонентов американской мощи - дипломатической, военной и экономической ради успешного исхода”.Далее Трамп фактически выдвинул Пакистану ультиматум: “Мы изменяем наш подход к Пакистану. Мы более не можем молчать относительно убежища, которое Пакистан предоставляет террористическим организациям , Талибану и другим организациям, которые представляют угрозу и в регионе и за его пределами. Пакистан может на многое рассчитывать в случае, если он будет сотрудничать с нами по Афганистану. Он потеряет очень многое в случае, если продолжит скрывать террористов и преступников. Пакистан укрывает те самые организации, которые каждый день убивают наших людей. Мы платим миллиарды долларов Пакистану, в то время как в нем живут террористы с которыми мы воюем. Но это изменится - и это изменится немедленно. Никакое партнерство не может продолжаться со страной, которая укрывает террористов, убивающих американских солдат. Пакистану придется продемонстрировать свою приверженность цивилизации, порядку и миру”.Далее Трамп демонстрирует, что речь идет не о пустых угрозах, и говорит о развитии стратегического партнерства “ с самой большой демократией мира” - Индией, которая является злейшим врагом Пакистана, и наиболее серьезным соперником Китая в регионе.Трамп заверил аудиторию: “Наши солдаты будут воевать ради того, чтобы победить. С этого момента , у победы будет ясное определение: атака против наших врагов, уничтожение ISIS, разгром аль-Каиды, недопущение захвата Афганистана Талибаном, предотвращение массовых террористических атак против Америки до того, как они возникнут”.