22.09 10:21 MIGnews.com

Госсекретарь США: Россия нарушает договор ликвидации РСМД

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Госсекретарь США Рекс Тиллерсон с трибуны СБ ООН обвинил Россию в нарушении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) и негативном влиянии на режим нераспространения оружия массового уничтожения в мире в целом."К сожалению, в последние годы Россия часто действовала таким образом, что это ослабляло глобальные нормы (в области нераспространения ) и подрывало усилия по привлечению к ответственности государств", - сказал Тиллерсон, выступая в Совете Безопасности ООН.По его словам, примером тому служит нарушение Россией "ее собственных обязательств по Договору РСМД, несоблюдение гарантий безопасности, которые были даны после холодной войны". Кроме того, отметил Тиллерсон, Москва пытается "ослабить независимость МАГАТЭ в том, что касается расследования скрытых ядерных программ".