22.09 12:10 MIGnews.com

Рухани: Иран усилит свой ракетный потенциал

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Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что Тегеран будет наращивать свой ракетный потенциал. Об этом он сообщил в пятницу, 22 сентября, в обращении к параду Вооружённых сил в столице.“Мы будем наращивать нашу военную мощь в качестве сдерживающего фактора. Мы укрепим наши ракетные возможности ... Мы не будем добиваться разрешения от кого-либо защищать нашу страну”, - цитирует RT слова иранского лидера.Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп склоняется к отказу от ядерной сделки с Тегераном.