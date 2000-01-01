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КНДР пугает новым испытанием водородной бомбы | Фото: Thinkstock22.09 11:41   MIGnews.com

КНДР пугает новым испытанием водородной бомбы

КНДР может рассмотреть возможность испытания водородной бомбы в Тихом океане, в ответ на агрессивную политику Соединенных Штатов. Об этом заявил министр иностранных дел Северной Кореи Ли Йонг Хо, сообщает информационное агентство Yonhap.

"Это может быть самый мощный взрыв водородной бомбы в Тихом океане", - сказал Ли Йонг Хо.

"Мы не имеем представления о том, какие именно действия могут быть предприняты, поскольку приказ отдает Ким Чен Ын", - добавил он.

Такое заявление последовало после выступления президента США Дональда Трампа в ООН, во время которого он пригрозил "полностью уничтожить" Северную Корею, если она будет угрожать Соединенным Штатам и их союзникам.

Как известно, 11 сентября Совет Безопасности ООН одобрил новые санкции в отношении Северной Кореи, но в резолюцию не включили жесткие меры, предлагаемые администрацией президента США.

22 сентября Трамп подписал указ о дополнительных санкциях против КНДР.
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