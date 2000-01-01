22.09 11:41 MIGnews.com

КНДР пугает новым испытанием водородной бомбы

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КНДР может рассмотреть возможность испытания водородной бомбы в Тихом океане, в ответ на агрессивную политику Соединенных Штатов. Об этом заявил министр иностранных дел Северной Кореи Ли Йонг Хо, сообщает информационное агентство Yonhap."Это может быть самый мощный взрыв водородной бомбы в Тихом океане", - сказал Ли Йонг Хо."Мы не имеем представления о том, какие именно действия могут быть предприняты, поскольку приказ отдает Ким Чен Ын", - добавил он.Такое заявление последовало после выступления президента США Дональда Трампа в ООН, во время которого он пригрозил "полностью уничтожить" Северную Корею, если она будет угрожать Соединенным Штатам и их союзникам.Как известно, 11 сентября Совет Безопасности ООН одобрил новые санкции в отношении Северной Кореи, но в резолюцию не включили жесткие меры, предлагаемые администрацией президента США.22 сентября Трамп подписал указ о дополнительных санкциях против КНДР.