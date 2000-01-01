22.09 12:31 MIGnews.com

Планы Турции и РФ по обеспечению безопасности в Идлибе

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Правительство России и Турции займется обеспечением безопасности в зоне деэскалации в сирийской провинции Идлиб. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью агентству Reuters.“Согласно договоренностям (по зоне деэскалации.— ред.), русские будут обеспечивать безопасность за пределами Идлиба, а Турция будет делать это внутри провинции. Это непростая задача”,— отметил турецкий лидер.Эрдоган добавил, что на встрече с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным намерен обсудить дополнительные шаги, которые необходимо предпринять, “чтобы раз и навсегда уничтожить террористов и установить мир”.Отметим, встреча представителей двух государств состоится 28 сентября в Анкаре.