22.09 13:02 MIGnews.com

Facebook расскажет конгрессу о закупках рекламы из России

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Компания Facebook предоставит американскому Конгрессу данные о политической рекламе, которая была оплачена с российских счетов. Информацию передадут комитетам по разведке обеих палат парламента. Об этом сообщил Марк Цукерберг на своей странице в Facebook.На своей странице в соцсети основатель компании анонсировал план решения проблемы иностранного вмешательства в выборы. Он состоит из девяти пунктов.Цукерберг заявил, что Facebook "впервые предоставит возможность видеть любую политическую рекламу, которая действует в социальной сети, независимо от того, на кого она направлена".Кроме этого, компания будет требовать от политических рекламодателей раскрывать, кто именно платит за рекламу. Как отметил основатель соцсети, это требование уже прописано в американском законодательстве, однако применяется только к политической рекламе на телевидении, но не в социальных медиа."Мы будем работать <...>, чтобы создать новый стандарт прозрачности в онлайн-рекламных кампаниях", — заявил Цукерберг.Он добавил, что над решением проблемы вмешательства работают более 250 сотрудников Facebook. Они взаимодействуют с избирательными комиссиями по всему миру, чтобы обозначить риски и делиться информацией о нечистоплотных субъектах с другими ИТ-компаниями.Facebook уже передал информацию о рекламных объявлениях и счетах спецпрокурору Роберту Мюллеру, который расследует дело о вмешательстве в выборы президента США 2016 года. Конгресс пока не располагает этими данными. По словам источника телеканала CNN, Facebook поделится информацией о трех тысячах рекламных объявлений.Ранее директор службы безопасности Facebook Алекс Стамос заявлял, что в течение последних двух лет рекламу политического характера в соцсети покупали связанные с Россией аккаунты. По данным The Washington Post, покупкой рекламы занималась "фабрика троллей, известная продвижением пропаганды Кремля".В Кремле эту информацию опровергают.В США расследуется дело о вмешательстве России в предвыборный процесс 2016 года, в результате которого президентом страны стал республиканец Дональд Трамп.