Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







Фото из официального сайта Минобороны 22.09 13:20   MIGnews.com

Российская подлодка уничтожила базу боевиков в Сирии

Подводная лодка Черноморского флота "Великий Новгород", действующая в составе оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море, произвела из подводного положения пуски крылатых ракет "Калибр" по объектам террористов в Сирии, все цели были уничтожены, сообщили в пятницу в Минобороны РФ.

"Целями для поражения стали выявленные за последние дни опорные пункты, скопления живой силы и бронетехники, а также склады боеприпасов боевиков "Джебхат ан-Нусры" (организация запрещена в РФ) в провинции Идлиб. Дальность до целей составила около 300 километров. Данными объективного контроля подтверждено поражение всех целей", - сказали в военном ведомстве.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
17:55
Решение Меркель открыть границы для беженцев расследуют
16:41
Иран показал ракету, которая достанет до Израиля
15:46
"Хизбалла" готова к войне с Израилем и США
15:06
Строить стали меньше
14:45
Кашрут без удостоверения
14:33
Защитник ПСЖ помирил одноклубников на командном ужине
14:12
Важная инициатива
14:05
Европа еще долго будет зависеть от российского газа
13:17
Инфляции нет, жилье дорожает
13:02
Facebook расскажет конгрессу о закупках рекламы из России
12:46
В поиске решения
12:31
Планы Турции и РФ по обеспечению безопасности в Идлибе
12:10
Рухани: Иран усилит свой ракетный потенциал
12:10
Сирийские источники: Израиль разбомбил склад оружия
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus