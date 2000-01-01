22.09 13:20 MIGnews.com

Российская подлодка уничтожила базу боевиков в Сирии

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Подводная лодка Черноморского флота "Великий Новгород", действующая в составе оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море, произвела из подводного положения пуски крылатых ракет "Калибр" по объектам террористов в Сирии, все цели были уничтожены, сообщили в пятницу в Минобороны РФ."Целями для поражения стали выявленные за последние дни опорные пункты, скопления живой силы и бронетехники, а также склады боеприпасов боевиков "Джебхат ан-Нусры" (организация запрещена в РФ) в провинции Идлиб. Дальность до целей составила около 300 километров. Данными объективного контроля подтверждено поражение всех целей", - сказали в военном ведомстве.