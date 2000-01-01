22.09 14:05 MIGnews.com

Европа еще долго будет зависеть от российского газа

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Европа будет зависима от российского газа еще ближайшие 20 лет. Об этом говорится в отчете Министерства энергетики США, сообщает телеканал RT.В документе анализируется рынок энергоресурсов до 2040 года."Среди европейских стран будет сохраняться значительная зависимость от поставок российского природного газа", — отмечается в отчете.Минэнерго также утверждают, что строящиеся трубопроводы из России в Европу и Азию впоследствии смогут значительно увеличить объемы поставляемого топлива, а его добыча будет расти."Ожидаемый в период с 2015-го по 2040-й рост объема добычи природного газа в России обусловлен в том числе и более активной разработкой месторождений на востоке страны и в Арктике", — поясняют эксперты.Кроме того, прогнозируется увеличение добычи нефти в России к 2040 году почти на 485 тысяч баррелей в сутки.20 сентября министр природных ресурсов Сергей Донской заявил, что с 2034 года газ станет главным источником энергии в мире. Несмотря на развитие альтернативной энергетики, по словам главы Минприроды, доля ископаемого топлива сократится с 80 до 50 процентов лишь к 2050 году.За неделю до этого генеральный секретарь Форума стран-экспортеров газа Мохаммад Хосейн Адели сообщил, что сжиженный газ, поставляемый в Европу из США, не сможет заменить европейским потребителям голубое топливо из России."Я не понимаю скепсиса в Европейском союзе относительно Северного потока-2", — сказал он, добавив, что влияние США на европейский газовый рынок "весьма небольшое".