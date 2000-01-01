22.09 17:55 MIGnews.com

Решение Меркель открыть границы для беженцев расследуют

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После следующих выборов в Бундестаг немецкая оппозиционная партия "Альтернатива для Германии" собирается запустить расследование "политики открытых дверей" канцлера Ангелы Меркель, для чего будет создана спецкомиссия.Как сообщил кандидат от АдГ Вальдемар Биркле, глава правительства нарушила законодательства, так как приняла решение впустить в Германию мигрантов из Северной Африки и Ближнего Востока без одобрения парламента."Решение (открыть границы) должно было быть принято бундестагом, а этого не произошло", — заявил он.Биркле отметил, что расследование будет запущено, если его политическая сила пройдет в парламент.