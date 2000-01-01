22.09 09:17 MIGnews.com

Власти Испании "закручивают гайки" жителям Каталонии

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Доступ к интернет-странице, через которую после регистрации личных данных можно узнать адрес участка и распечатать бюллетень для голосования на референдуме о самоопределении Каталонии, блокирован органами правосудия Испании."Этот домен закрыт в соответствии с требованием юридического ведомства и находится в его распоряжении", - гласит надпись на испанском и английском языках на сайте www.referendum.cat, который запустили власти Каталонии для желающих принять участие в референдуме 1 октября.К этой мере власти Каталонии прибегли после того, как в среду было изъято около 10 миллионов бюллетеней, подготовленных для референдума. Кроме того, суд 13 округа Барселоны распорядился поставщикам интернет-услуг блокировать в течение суток доступ к сайтам, имеющим отношение к запланированному референдуму. В списке перечислены 10 интернет-адресов.