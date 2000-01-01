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Польша оставит без компенсации почти всех жертв Холокоста | Фото: Rachel Titiriga/Flickr22.10 10:47   MIGnews.com

Польша оставит без компенсации почти всех жертв Холокоста

Всех, кто ждал от польского правительства справедливой компенсации имущества, конфискованного нацистами во Вторую мировую войну и коммунистами после нее, ждет глубокое разочарование – право на реституцию будет иметь лишь ничтожный процент от всех пострадавших.

В опубликованном польским Минюстом законопроекте указаны требования для получения компенсации и, стоит отметить, они практически невыполнимы. Во-первых, жертвы конфискации должны были быть гражданами Польши. Во-вторых, право на реституцию имеют только непосредственно пострадавшие, их супруги, дети и внуки, которые к тому же тоже на момент подачи заявки должны быть гражданами Польши.

Не секрет, что большинство переживших войну польских евреев покинули республику. К тому же зачастую единственными выжившими родственниками жертв Катастрофы были их братья или племянники и племянницы, которые не подпадают под действие польского закона.

Во Всемирной еврейской реституционной организации (WJRO) уже возмутились таким положением вещей.

"Пережившие Холокост поляки и их семьи веками были неотъемлемой частью польской жизни. Их собственность часто является их последним связующим звеном с жизнью до разрушений Холокоста. Мы настоятельно призываем польское правительство обеспечить, чтобы на момент подачи в парламент законопроект включал справедливые критерии наследственности и процесс подачи претензий", - заявил председатель WJRO Рональд Лаудер.
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