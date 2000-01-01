22.10 10:59 MIGnews.com

Следствие предъявило Нетаниягу ультиматум

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Израильские следователи устали ждать, когда канцелярия премьер-министра назначит дату нового допроса Биньямина Нетаниягу, и предупредили, что, если в скором времени им не сообщат дату допроса, они сами ее назначат, несмотря на плотный график главы правительства.Как пишет "Едиот Ахронот", для завершения расследований обвинений в коррупции в отношении главы правительства полиции требуется как минимум еще один длительный допрос, который могут разделить на две коротких встречи.Во время допроса премьер-министра попросят предоставить свои показания, которые сравнят с уже имеющимися и, в частности, со свидетельствами миллиардера Арнона Милчена.Еще несколько недель назад следователи полиции обратились в канцелярию премьера с просьбой согласовать дату прибытия в иерусалимскую резиденцию главы правительства, где Нетаниягу обычно допрашивают. Однако прошло уже много времени, а с ними так и не связались – сначала Нетаниягу находился в заграничном турне, потом наступила пора Высоких праздников. А в промежутке он оказался слишком занят.Полицейские считают, что канцелярия лишь пытается затянуть время расследования. В связи с этим следователи перешли к наступательным действиям, чтобы поскорее довести начатое до конца.Впрочем это может быть и местью комиссара полиции Рони Альшейха, который не так давно разругался с премьером на фоне постоянных утечек в прессу обстоятельств "закрытого" расследования.В канцелярии Биньямина Нетаниягу пока ультиматум следователей никак не комментируют.