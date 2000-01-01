"США разбомбили Ракку как Дрезден"

Боевая авиация США и коалиции разбомбила Ракку, как Дрезден во время Второй мировой войны. В рамках операции по освобождению города от террористов "Исламского государства" (ИГ, организация запрещена в РФ) погибли тысячи мирных сирийцев, заявил в воскресенье официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков, передает ТАСС.
"Ракка унаследовала судьбу Дрездена 1945 года, стертого с Земли англо-американскими бомбардировками", - сказал генерал.
В настоящее время Вашингтон, Париж и Берлин заявляют о срочном выделении миллионов долларов и евро якобы на восстановление мирной жизни в городе, в действительности стремясь "поскорее замести следы варварских бомбардировок авиации США и "коалиции", похоронивших в руинах Ракки тысячи "освобождаемых" от ИГИЛ (прежнее название ИГ - прим. ТАСС) мирных жителей", отметил Конашенков.
Официальный представитель Минобороны обратил внимание на то, что, хотя Запад спешит предоставить целевое финансирование только для Ракки, ранее США, Франция, Германия и Великобритания отказывались направлять какую-либо гуманитарную помощь в Сирию.
"На протяжении последних лет Россия многократно обращалась к США и европейским столицам - направить гумпомощь пострадавшим от войны жителям Сирии. Причем подготовили список населенных пунктов, где эта помощь нужна в первую очередь без деления сирийцев на "плохих" и "хороших". Всякий раз из Вашингтона, Берлина, Парижа и Лондона ответ был один: не можем и не будем", - сказал генерал.
Бравурные заявления
Конашенков также отметил, что "бравурные заявления официальных представителей администрации США о "выдающейся победе" над ИГ в Ракке вызывают недоумение".
Он напомнил, в частности, о распространенном в пятницу заявлении госсекретаря США Рекса Тиллерсона, в котором указывалось, что "освобождение Ракки - это критически важный этап в нашей глобальной борьбе с ИГ". До этого в Пентагоне заявили, что возглавляемая США международная коалиция совместно с отрядами "Сил демократической Сирии" и иракской правительственной армией освободили более 87% территории Ирака и Сирии.
"В представлении Вашингтона ИГИЛ контролировал в Сирии только Ракку, - провинциальный город, где до войны проживало около 200 тыс. человек, а к началу пятимесячной операции коалиции по ее освобождению, - не более 45 тыс.", - сказал в этой связи Конашенков.
"Для сравнения: Дейр-эз-Зор с обширными пригородами у реки Евфрат до войны населяло более 500 тыс. человек, а освободили всю эту территорию сирийские войска при поддержке ВКС России за 10 дней", - добавил он.
Официальный представитель Минобороны подчеркнул, что Дейр-эз-Зор, в отличие от разрушенной бомбардировками Ракки, сейчас ежедневно принимает тысячи возвращающихся в свои дома жителей и восстанавливает мирную жизнь.
Как сообщили ранее в российском военном ведомстве, за два года при поддержке Воздушно-космических сил России в Сирии был освобождено от ИГ 87,4% территории страны.
Коалиция "Силы демократической Сирии" на пресс-конференции в Ракке официально объявила об освобождении города от боевиков ИГ 20 октября. Штурм Ракки при поддержке США и коалиции начался 6 июня.