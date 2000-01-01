22.10 17:30 MIGnews.com

Си Цзиньпин: За 30 лет Китай станет крупнейшей супердержавой

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В Пекине открылся 19-й съезд Компартии Китая — ключевое политическое событие, определяющее новое руководство страны, принципы экономического развития и внешней политики государства на следующие пять лет. Об этом в воскресенье, 22 октября сообщает информационное агентство "Синьхуа".На открытии мероприятия председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что "Китай вошел в новую эру, которая сулит стране центральную роль в мире".Перечисляя в своей трехчасовой речи последние достижения Китая, китайский лидер сказал, что китайский социализм в эту новую эпоху означает, что Китай теперь стал ведущей силой в мире и играет важную роль в истории человечества."Китайский народ – великий, трудолюбивый, смелый народ, который никогда не останавливается на достигнутом прогрессе", - отметил политик.В своей речи Цзиньпин также описал план для китайской "социалистической модернизации" до 2050 года, которая должна сделать страну более процветающей и прекрасной посредством экологических и экономических реформ;С тех пор как Си пришел к власти в 2012 году, модернизация и реформы в Китае ускорились. Но при этом в стране усилилась авторитарная власть, контроль населения, цензура и аресты адвокатов и активистов.