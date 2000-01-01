22.10 17:07 MIGnews.com

Журналист 2-го канала поздравил Нетаниягу - и стер твит

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Журналист второго канала израильского ТВ Офер Хадад прошлой ночью поздравил премьер-министра Биньямина Нетаниягу.Хадад написал, что Нетаниягу за свои 68 лет “сделал несколько хороших дел для Израиля, или, по меньшей мере, попытался”.Далее журналист написал: “Остальную часть года мы можем обсуждать деяния, менее заслуживающие похвалы”.Несмотря на, мягко говоря, сдержанность подобной похвалы, она долго не прожила в твиттере. Неизвестно, принудило ли Хадада окружение, или сработала самоцензура, но твит очень быстро был удален.