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Журналист 2-го канала поздравил Нетаниягу - и стер твит 22.10 17:07   MIGnews.com

Журналист 2-го канала поздравил Нетаниягу - и стер твит

Журналист второго канала израильского ТВ Офер Хадад прошлой ночью поздравил премьер-министра Биньямина Нетаниягу.

Хадад написал, что Нетаниягу за свои 68 лет “сделал несколько хороших дел для Израиля, или, по меньшей мере, попытался”.

Далее журналист написал: “Остальную часть года мы можем обсуждать деяния, менее заслуживающие похвалы”.

Несмотря на, мягко говоря, сдержанность подобной похвалы, она долго не прожила в твиттере. Неизвестно, принудило ли Хадада окружение, или сработала самоцензура, но твит очень быстро был удален.
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