22.10 01:15 MIGnews.com
Король Иордании одобрил межпалестинское примирение
Король Иордании Абдалла II одобрил соглашение о межпалестинском примирении. Об этом в воскресенье, 22 октября сообщает The Times of Israel.
Соглашение положило конец противостоянию палестинских движений "ФАТХ", которое контролирует Западный берег реки Иордан, и "ХАМАС", закрепившегося в секторе Газа.
В королевстве сообщили, что король "подтвердил полную поддержку Иордании этого соглашения, которое по его словам "укрепит палестинское единство".
Иордания, которая считает себя ключевым посредником на Ближнем Востоке, не принимала непосредственного участия в усилиях по примирению.
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