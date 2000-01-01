22.10 01:15 MIGnews.com

Король Иордании одобрил межпалестинское примирение

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Король Иордании Абдалла II одобрил соглашение о межпалестинском примирении. Об этом в воскресенье, 22 октября сообщает The Times of Israel.Соглашение положило конец противостоянию палестинских движений "ФАТХ", которое контролирует Западный берег реки Иордан, и "ХАМАС", закрепившегося в секторе Газа.В королевстве сообщили, что король "подтвердил полную поддержку Иордании этого соглашения, которое по его словам "укрепит палестинское единство".Иордания, которая считает себя ключевым посредником на Ближнем Востоке, не принимала непосредственного участия в усилиях по примирению.