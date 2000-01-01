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Король Иордании одобрил межпалестинское примирение | Фото:22.10 01:15   MIGnews.com

Король Иордании одобрил межпалестинское примирение

Король Иордании Абдалла II одобрил соглашение о межпалестинском примирении. Об этом в воскресенье, 22 октября сообщает The Times of Israel.

Соглашение положило конец противостоянию палестинских движений "ФАТХ", которое контролирует Западный берег реки Иордан, и "ХАМАС", закрепившегося в секторе Газа.

В королевстве сообщили, что король "подтвердил полную поддержку Иордании этого соглашения, которое по его словам "укрепит палестинское единство".

Иордания, которая считает себя ключевым посредником на Ближнем Востоке, не принимала непосредственного участия в усилиях по примирению.
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