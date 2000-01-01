22.10 07:38 MIGnews.com

Итальянские сепаратисты проведут референдумы

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Сразу в двух итальянских автономиях – Ломбардии и Венето – состоятся референдумы об автономии, и хотя они имеют консультативный характер и не повлекут за собой какие-либо правовые последствия, эти плебисциты могут стать предвестником чего-то большего.Стоит отметить, что в истории Италии такие консультации с населением регионов еще не проводились. К тому же, Ломбардия и Венето считаются локомотивами национальной экономики, которые входят в четверку областей, которые переводят в госбюджет больше средств, чем получают.Губернатор Венето Лука Дзайя уже назвал это волеизъявление "исторической возможностью" жителей региона, так как они могут сделать шаг вперед на пути к расширению автономии.В Ломбардии голосование будет проходить в электронном виде, для чего уже было потрачено около 23 млн. евро на 24 тысяч электронных планшетов. После референдума их планируют передать местным школам, а также использовать на выборах. В Венето голосовать будут "традиционно".Если жители этих двух областей выскажутся за автономию, то их политические лидеры планируют запустить переговорный процесс о расширении прав местного самоуправления.