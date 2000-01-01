Захава Гальон сказала, когда навсегда уйдет из политики
Покинувшая Кнессет председательница партии "Мерец" Захава Гальон назвала условие, на котором может поставить крест на своей политической карьере – если ее усилия провести в собственной партии открытые праймериз потерпят крах.
"Если я не смогу пополнить ряды "Мереца", то уйду из политической жизни. Я люблю Кнессет, он для меня очень важен, но израильские левые и "Мерец" для меня важнее", - сказала она в интервью 10-му каналу 21 октября.
Напомним, что состоянием на данный момент партийный список партии составляется в два этапа: сначала члены "Мереца" избирают делегатов в главный комитет партии, который уже в свою очередь составляет окончательный список членов Кнессета.
Гальон же заявила, что, если ей не удастся сделать этот процесс прозрачнее – чтобы влиять на состав "Мереца" в парламенте могли и нечлены комитета, она сложит с себя полномочия председателя. Политик уверена, что без "новой крови" в своих рядах "Мерец" непременно канет в Лету. Главным оппонентам ее реформам выступает лидер фракции "Мерец" в Кнессете Тамар Зандберг.
Впрочем, стоит напомнить, что Захава Гальон не впервые "осчастливила" своих оппонентов обещанием уйти из политики – после досрочных парламентских выборов, когда в Кнессет вошли лишь 4 члена "Мереца", она говорила то же самое. Вскоре ей пришлось забирать свои слова обратно.