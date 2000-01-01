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22.12 16:50   MIGnews.com

Румыния рассматривает вопрос перемещения посольства

Парламент Румынии вынесет на рассмотрение вопрос о перемещении своего посольства в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим. Об этом сообщает издание Маарив в пятницу, 22 декабря.

В заявлении спикера парламента Румынии говорится, что его страна должна последовать примеру Вашингтона в вопросе статуса Иерусалима.

Сегодня спикер румынского парламента Ливиу Драгни заявил: "Мы рассматриваем возможность перемещения посольства Румынии в Иерусалим".
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