23.12 04:38 MIGnews.com

Парламент Молдавии одобрил закон, ограничивающий СМИ России

Поделиться

Все по теме

Комментарии

В Парламенте Молдавии был повторно утверждён закон, в тексте которого указываются ограничения на вещание российских телеканалов на территории страны.Стоит отметить, ранее президент республики Игорь Додон отклонил данный закон. В пятницу, 22 декабря, в поддержку документа проголосовали 59 депутатов изи 101.По словам председателя парламентской комиссии по культуре, образованию, науке, молодежи, спорту и СМИ Владимира Хотиняну, данный закон пойдёт на пользу Молдовии в связи с необходимостью защиты информационного пространства. Кроме того, стране необходимо продвигать среди своего населения отечественный продукт и национальный язык.Данный законопроект был разработан членами правящей в Молдовии Демократической партии.Советник президента Максим Лебединский, в свою очередь, отметил, что принятый закон ограничивает конституцию, а также информационное пространство в стране. По мнению политика, у населения должно оставаться право выбора.В Министерстве иностранных дел России принятый закон также вызвал обеспокоенность. Однако, согласно законам Молдавии, президент страны не обладает полномочиями для того, чтобы отклонить законопроект, который ранее утвердили в парламенте, повторно.