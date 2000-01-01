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Парлмент Молдавии одобрил закон, ограничивающий СМИ России | Фото: Thinkstock23.12 04:38   MIGnews.com

Парламент Молдавии одобрил закон, ограничивающий СМИ России

В Парламенте Молдавии был повторно утверждён закон, в тексте которого указываются ограничения на вещание российских телеканалов на территории страны.

Стоит отметить, ранее президент республики Игорь Додон отклонил данный закон. В пятницу, 22 декабря, в поддержку документа проголосовали 59 депутатов изи 101.

По словам председателя парламентской комиссии по культуре, образованию, науке, молодежи, спорту и СМИ Владимира Хотиняну, данный закон пойдёт на пользу Молдовии в связи с необходимостью защиты информационного пространства. Кроме того, стране необходимо продвигать среди своего населения отечественный продукт и национальный язык.

Данный законопроект был разработан членами правящей в Молдовии Демократической партии.

Советник президента Максим Лебединский, в свою очередь, отметил, что принятый закон ограничивает конституцию, а также информационное пространство в стране. По мнению политика, у населения должно оставаться право выбора.

В Министерстве иностранных дел России принятый закон также вызвал обеспокоенность. Однако, согласно законам Молдавии, президент страны не обладает полномочиями для того, чтобы отклонить законопроект, который ранее утвердили в парламенте, повторно.
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