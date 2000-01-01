22.12 19:32 MIGnews.com

Биби сообщил о желании других стран переместить посольство

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу заявил о желании нескольких стран последовать примеру США и перенести свои посольства в Иерусалим, передает Ynet.В интервью телеканала CNN, глава израильского правительства заявил: "Мы сейчас ведём переговоры с несколькими странами, которые серьёзно намереваются заявить то, о чём заявили США, и перенести свои посольства в Иерусалим".При этом Нетаниягу не стал уточнять, о каких именно государствах идёт речь.Напомним, 6 декабря 2017 года президент США Дональд Трамп официально признал Иерусалим столицей Израиля и распорядился переместить американское посольство в святой город.