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flickr 22.12 19:32   MIGnews.com

Биби сообщил о желании других стран переместить посольство

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу заявил о желании нескольких стран последовать примеру США и перенести свои посольства в Иерусалим, передает Ynet.

В интервью телеканала CNN, глава израильского правительства заявил: "Мы сейчас ведём переговоры с несколькими странами, которые серьёзно намереваются заявить то, о чём заявили США, и перенести свои посольства в Иерусалим".

При этом Нетаниягу не стал уточнять, о каких именно государствах идёт речь.

Напомним, 6 декабря 2017 года президент США Дональд Трамп официально признал Иерусалим столицей Израиля и распорядился переместить американское посольство в святой город.
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