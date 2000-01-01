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Захарова: Тема российского вмешательства себя исчерпала 22.12 21:50   MIGnews.com

Захарова: Тема российского вмешательства себя исчерпала

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова сделала заявление относительно обсуждения "вмешательства России" в политические процессы стран Европы и Соединённых Штатов.

По словам Захаровой, тема российского вмешательства в выборы уже себя исчерпала.

"Что касается бесконечной темы вмешательства России в выборы различными путями, якобы [это были] хакеры, якобы через СМИ, то посмотрите, насколько эта тема себя в принципе исчерпала... Раньше говорили о безоговорочном вмешательстве России. Потом начали говорить, о чем сегодня также неоднократно упоминал [министр иностранных дел Великобритании] Борис Джонсон на пресс-конференции, не о том, что было вмешательство, а о том, что это вмешательство не возымело никакого действия, не было успешным. Потом все перешли к обсуждению отсутствия доказательств", - цитирует информационное агентство ТАСС.

"Поэтому тема, конечно, уже сходит на нет, доказательств тоже нет никаких, это очевидно, и никто уже не пытается на этом настоять. Поэтому я думаю, что это тема затухающая, потому что нет никаких конкретных доказательств, о чем сегодня снова сказал глава британского Форин оффиса", - отметила Захарова.

Напомним, ранее в пятницу, 22 декабря, в ходе пресс-конференции министра иностранных дел России и его коллеги из Великобритании Сергея Лаврова, политики затронули тему о вмешательстве России в выборы в странах Европы и США. Глава российского МИДа отметил, что никаких доказательств предъявляемым России обвинениям нет. Джонсон, в свою очередь, отметил, что сам его факт вмешательства подтверждается "множеством свидетельств".
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