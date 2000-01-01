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СБ ООН принял резолюцию против Северной Кореи | Фото: Thinkstock22.12 21:23   MIGnews.com

СБ ООН принял резолюцию против Северной Кореи

Совет Безопасности Организации Объединённых Наций ввел новые международные санкции в отношении Северной Кореи. В пятницу, 22 декабря, резолюция подготовленная США резолюция была принята членами Генассамблеи единогласно.

В документе расширяется торговое эмбарго против КНДР. Также возможность Северной Кореи получать материальные средства из-за рубежа ограничивается ещё жёстче.

Кроме всего прочего, документ предполагает заморозку активов и предусматривает, что все страны ООН в течение года с момента одобрения резолюции обязуются выслать в Пхеньян северокорейских трудовых мигрантов.

Сразу после одобрения данного документа, в силу вступает запрет на увеличение объема поставок Северной Кореей сырой нефти на сумму более 4 миллионов баррелей в год.

Также, по условиям резолюции все страны мира обязуются противостоять нелегальному импорту нефти в Северную Корею.

Помимо всего прочего, резолюция запрещает Пхеньяну экспортировать продовольственные товары, станки и электрооборудование, транспортные суда и некоторые виды сырья.
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