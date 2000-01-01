22.12 20:50 MIGnews.com

Израиль покинет ЮНЕСКО

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Израиль покинет ЮНЕСКО специализированное учреждение Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО). Об этом было объявлено в пятницу, 22 декабря.Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу поручил послу Израиля в ЮНЕСКО Кармелю Шама-Коэн представить письмо генеральному директору ЮНЕСКО Одри Азулай, в котором сообщается о выходе Израиля из организации.Отмечается, что письмо будет передано в ближайшие дни. В соответствии с документом, выход Израиля из организации состоится в конце 2018 года.Израильское правительство приняло данное решение после голосования Генассамблеи ООН, на котором 128 стран проголосовали за резолюцию, призывающую США отозвать своё признание Иерусалима столицей Израиля. Против голосовали США, Израиль, Гватемала, Гондурас, Маршалловы острова, Микронезия, Науру, Палау и Того.Представители 35 государств воздержались.Напомним, что 6 декабря президент США Дональд Трамп официально объявил Иерусалим столицей Израиля. Также глава Белого дома распорядился переместить американское посольство в святой город.