22.12 23:20 MIGnews.com

Хейли пригрозила Пхеньяну новыми санкциями

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Постоянный представитель Соединённых Штатов в ООН Никки Хейли заявила в пятницу, 22 декабря, что в случае проведения новый ракетных испытаний Пхеньяну грозит введение новых санкций. Такое заявление от Хейли прозвучало после единогласного одобрения новой резолюции против КНДР."Если КНДР проведет еще одно ядерное испытание или пуск баллистической ракеты, эта резолюция поручает Совету Безопасности ООН пойти еще дальше. Это посылает Пхеньяну ясный сигнал, что за дальнейшим демонстративным неповиновением последуют дальнейшее наказание и изоляция", — приводит перевод слов постпреда информационное агентство РИА Новости.Ранее была принята резолюция об ужесточении санкций в отношении ООН. В документе расширяется торговое эмбарго против КНДР. Также возможность Северной Кореи получать материальные средства из-за рубежа ограничивается ещё жёстче.