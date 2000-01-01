Израиль закроет посольство в Ирландии

Отношения между Израилем и Ирландией могут резко ухудшиться на фоне сообщений о том, что израильское посольство в Дублине будет закрыто. Решение было принято с целью перераспределения бюджета Министерства иностранных дел.
Источники в Израиле заявили, что дипмиссия в Ирландии является единственной страной на Западе, с которой израильские власти разорвут отношения ради сокращения финансовых расходов.
В общей сложности, правительство Израиля намерено закрыть семь своих посольств по всему миру.
В настоящее время министерство ведет переговоры о том, какие еще дипмиссии предстоит закрыть. Комитет представить свои рекомендации к концу января.