23.01 10:51 MIGnews.com

Израиль закроет посольство в Ирландии

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Отношения между Израилем и Ирландией могут резко ухудшиться на фоне сообщений о том, что израильское посольство в Дублине будет закрыто. Решение было принято с целью перераспределения бюджета Министерства иностранных дел.Источники в Израиле заявили, что дипмиссия в Ирландии является единственной страной на Западе, с которой израильские власти разорвут отношения ради сокращения финансовых расходов.В общей сложности, правительство Израиля намерено закрыть семь своих посольств по всему миру.В настоящее время министерство ведет переговоры о том, какие еще дипмиссии предстоит закрыть. Комитет представить свои рекомендации к концу января.