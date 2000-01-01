Фейк ньюс: El Al и ее пилоты не не участвуют в депортации

Среди подписавших письмо - Йоэль Питерберг. 15 лет назад он подписал открытое письмо летчиков ЦАХАЛа, в котором те отказывались “принимать участие в боевых действиях на палестинских территориях”.
Питерберг сообщает: “Я не будут летать на самолетах, на которых депортируют беженцев, если для такой депортации нет легальной причины - и для такой депортации нет никакой легальной причины”.
Питербург пишет: “Государству Израиль необходимы ясные и четкие границы, которых у нас нет - благодаря оккупации и поселенцам”. Каким образом “отсутствие границ” связано с африканскими мигрантами летчик объяснять не стал - несмотря на то, что они проникли в Израиль через четко обозначенную международную границу с Египтом.
Питербург подлинковал свой пост к страничке ассоциации Зазим, организующей кампанию против депортаций в социальных сетях. Зазим сообщают (на иврите) что управление гражданской авиации получило более 6000 звонков от “обеспокоенных граждан” (в английской версии количество звонков и обеспокоенных возросло до 7500). Зазим требуют, чтобы к "кампании гражданского неповиновения" присоединились наземные службы аэропорта Бен-Гурион.
Зазим известны кампанией. требующей отстранения от должности юридичепского советника правительства Авихая Мандельблитта. ее директором является Либи Ликински, по совместительству - заместитель директора New Israel Fund. Фонд является одним из основных источников финансирования для Зазим и в 2016, и в 2017 годах.