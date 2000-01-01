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Facebook усилит контроль за заказчиками политических реклам 23.01 22:19   MIGnews.com

Facebook усилит контроль за заказчиками политических реклам

Facebook Inc. будет проверять все организации, заказывающие политическую рекламу в социальной сети, которые будут связны с выборами. Как отмечает ТАСС, такие действия будут направлены на предотвращение дальнейшего вмешательства в "демократический процесс" любой стороны, в частности России в президентские выборы в США.

"Хотя мы об этом и не подозревали, во время выборов в США 2016 года российские субъекты создали 80 тыс. постов, которые за два года дошли до около 126 млн человек в Соединенных Штатах. Это был новый тип угрозы, который мы не могли легко предсказать, но мы могли сделать нечто большее", - приводит агентство слова менеджера продуктов Facebook Самида Чакрабарти.

По его словам, американская корпорация осознала свой промах и в настоящий момент "наверстывает упущенное время", разрабатывая новые меры и инструменты для противодействия "российскому вмешательству".

"Скоро мы будем требовать от организаций, размещающих касающуюся выборов рекламу, подтверждать их принадлежность с тем, чтобы пользователи могли видеть, кто оплачивал эту рекламу", - заявил представитель Facebook.

Западные СМИ неоднократно обвиняли Россию в попытках вмешательства в президентские выборы других стран. По их данным, некие организации по заказу правительства РФ распространяли в социальных сетях политическую рекламу, чтобы повлиять на исход выборов 2016 года в США. В ноябре 2017 года представители Twitter, Google и Facebook выступили перед Конгрессом Соединенных Штатов Америки с докладом о подозрительной деятельности на их площадках в период предвыборных кампаний в Штатах.

Российская сторона отрицает свое причастие к размещению политрекламы в соц. сетях, заявляя, что не знает, кто стоит за такими заказами.
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