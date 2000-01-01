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Мандельблитт: У Либермана нет права запретить трансляции 23.01 12:12   MIGnews.com

Мандельблитт: У Либермана нет права запретить трансляции

Юридический советник правительства Израиля Авихай Мандельблитт прокомментировал приказ Авигдор Либермана о запрете трансляций песен Йонатана Гефена.

Гефен ранее опубликовал пост в поддержку “героини” Ахад Тамими, давшей пощечину офицеру бригады Гивати.

Мандельблитт опубликовал свое мнение о приказе Либермана: “Легальные полномочия относительно содержания трансляции есть только у профессионалов радиостанции”.

Мандельблиит также указал на то, что командир Галей ЦАХАЛ “подчиняется министерству образования и офицеру по работе с молодежью, но журналистикие дела не входят в сферу внимания его командования”.

Либерман отверг претензии Мандельблитта, заявив “я руководствуюсь законом и здравым смыслом , которые выше любой бюрократической директивы - при всем моем уважении к юридическому советнику”.
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