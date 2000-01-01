23.01 12:22 MIGnews.com

Африканские мигранты вышли на протест у дома Ривлина

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Десятки мигрантов из Эритреи и Судана организовали протест у резиденции президента Израиля Рувена Ривлина в понедельник, 22 января.Мигранты протестуют против планируемых массированных депортаций в Уганду и Руанду.. Также большие протесты были организованы напротив посольства Руанды в Герцлии. “Демонстранты скандировали: “Мы -- тоже люди!” и “Остановите депортации!”По данным израильского МВД, на территории Израиля находится 38 тысяч африканских мигрантов, 72% из них - эритрейцы и 20% - суданцы.В протестах в Герцлии приняли участие около 1000 африканцев и 100 израильтян.