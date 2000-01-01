23.01 12:41 MIGnews.com

Развозов осудил решение Беннета

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Депутат Кнессета Константин Развозов (“Еш Атид”) в резкой форме осудил решение Министра Образования Нафтали Беннета о финансировании школ с изучением идиша в качестве иностранного языка.“Вы обрекаете 50 000 детей на нищету!”, - заявил Развозов. “Правительство и Министерство образования не должны идти на поводу у ультраортодоксальных партий”.После того, как Нафтали Беннет утвердил бюджет ультраортодоксальных учебных заведений, даже тех, в которых вместо английского языка изучается идиш, Константин Развозов обратился к Министру образования с резким заявлением и требованием изменить решение.“Вы, который построили свой бизнес на партнерстве с иностранными компаниями, не заработали бы ни единого шекеля, не зная английского языка. Теперь вы хотите обречь 50 000 израильских детей на нищенское существование и изоляцию в современном глобальном мире”, - сказано в обращении депутата.“Что стало с вашими идеями об английском на пять единиц, о котором вы говорили в своей предвыборной кампании? Почему вы отказываетесь от своих ценностей и вместе с тем лишаете будущего часть израильских учеников? Государству Израиль нужен Министр образования, который четко знает свою цель и идет к ней, а не лавирует между сиюминутными политическими интересами и не идет на сомнительные сделки с ультрарелигиозными партиями. Призываю вас пересмотреть свое решение и вернуть израильским детям надежду на успех и процветание в будущем”.