23.01 13:21 MIGnews.com

Кнессет: права солдат приравнены к правам “гражданских”

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Вчера Кнессет утвердил в окончательном чтении законопроект депутата Кнессета от партии “Наш дом Израиль” Юлии Малиновской, защищающий права военнослужащих-сверхсрочников. Теперь военнослужащие сверхсрочной службы, проходящие лечение от бесплодия и процедуры экстракорпорального оплодотворения, не могут быть уволены.Законопроект также предоставляет возможность военнослужащим-мужчинам брать декретный отпуск вместо своих супруг. Таким образом, права военнослужащих приравнены к правам “гражданских”.По словам Юлии Малиновской, социальная защита и уверенность в завтрашнем дне, равно как и возможность создать полноценную семью, важна для военнослужащих не меньше, чем для любых других категорий граждан. Она выразила признательность министру обороны Авигдору Либерману за активную поддержку законопроекта.