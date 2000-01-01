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Кнессет: права солдат приравнены к правам “гражданских” 23.01 13:21   MIGnews.com

Кнессет: права солдат приравнены к правам “гражданских”

Вчера Кнессет утвердил в окончательном чтении законопроект депутата Кнессета от партии “Наш дом Израиль” Юлии Малиновской, защищающий права военнослужащих-сверхсрочников. Теперь военнослужащие сверхсрочной службы, проходящие лечение от бесплодия и процедуры экстракорпорального оплодотворения, не могут быть уволены.

Законопроект также предоставляет возможность военнослужащим-мужчинам брать декретный отпуск вместо своих супруг. Таким образом, права военнослужащих приравнены к правам “гражданских”.

По словам Юлии Малиновской, социальная защита и уверенность в завтрашнем дне, равно как и возможность создать полноценную семью, важна для военнослужащих не меньше, чем для любых других категорий граждан. Она выразила признательность министру обороны Авигдору Либерману за активную поддержку законопроекта.
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