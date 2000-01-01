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23.01 13:56   MIGnews.com

Руанда не подписывала соглашение о приеме беженцев

Правительство Руанды никогда не подписывало соглашение с Израилем о приеме африканских беженцев. Об этом говорится в официальном заявлении, опубликованном во вторник, 23 января.

Комментируя сообщения о депортации нелегалов из Израиля в Руанду, власти заявили:

"В отношении слухов, которые в последнее время были опубликованы в СМИ, правительство Руанды доводит до сведения, что никогда не подписывало никакого секретного соглашения с Израилем о возвращении африканских иммигрантов. Руанда готова оказать посильную помощь и принять тех, кто приходит к границам и нуждается в крове, но по собственному желанию, а не по принуждению".

Ранее в СМИ сообщалось, что Руанда и Уганда согласились принять африканских беженцев. Однако оба государства опровергли эту информацию, заявив, что не собираются принимать нелегалов.
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