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Видео: Майк Пенс посетил Стену Плачу 23.01 14:30   MIGnews.com

Видео: Майк Пенс посетил Стену Плачу

Вице-президент США Майк Пенс и его супруга Карен Пенс посетили Стену Плача во вторник днем, 23 января. Они коротко помолились и оставили в камнях Стены записки.

Как отмечает Аруц Шева, сегодня завершается первый государственный визит вице-президента США в Израиль.
Пенса и его супругу сопровождал раввин Западной Стены Шмуэль Рабинович.

Также Стену Плача вместе с вице-президентом посетили посол США в Израиле Дэвид Фридман и специальный посланник Белого дома Джейсон Гринблатт.



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