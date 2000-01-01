23.01 14:30 MIGnews.com
Видео: Майк Пенс посетил Стену Плачу
Вице-президент США Майк Пенс и его супруга Карен Пенс посетили Стену Плача во вторник днем, 23 января. Они коротко помолились и оставили в камнях Стены записки.
Как отмечает Аруц Шева, сегодня завершается первый государственный визит вице-президента США в Израиль.
Пенса и его супругу сопровождал раввин Западной Стены Шмуэль Рабинович.
Также Стену Плача вместе с вице-президентом посетили посол США в Израиле Дэвид Фридман и специальный посланник Белого дома Джейсон Гринблатт.
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