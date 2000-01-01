Полиция рекомендует судить Ханин Зуаби

Полиция Израиля объявила об окончании следственных действий по делу арабской фракции БАЛАД.
Правоохранители рекомендуют отдать под суд Ханин Зуаби, Джума Азбарги и Джамаля Захалки.
Об этом сообщает издание “Гаарец” во вторник, 23 января.
В полиции считают, что в ходе расследования было собрано достаточно доказательств для того, чтобы предъявить обвинения депутатам Кнессета в мошенничестве, отмывании денег, подделке документов, обмане общественного доверия и ряде других правонарушений уголовного характера.