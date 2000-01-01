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Полиция рекомендует судить Ханин Зуаби | Фото: Thinkstock23.01 14:58   MIGnews.com

Полиция рекомендует судить Ханин Зуаби

Полиция Израиля объявила об окончании следственных действий по делу арабской фракции БАЛАД.

Правоохранители рекомендуют отдать под суд Ханин Зуаби, Джума Азбарги и Джамаля Захалки.

Об этом сообщает издание “Гаарец” во вторник, 23 января.

В полиции считают, что в ходе расследования было собрано достаточно доказательств для того, чтобы предъявить обвинения депутатам Кнессета в мошенничестве, отмывании денег, подделке документов, обмане общественного доверия и ряде других правонарушений уголовного характера.

Дело передано в прокуратуру.
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