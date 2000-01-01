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`Россия ничего не должна курдам` 23.01 15:21   MIGnews.com

"Россия ничего не должна курдам"

Росбалт публикует мнения российских экспертов о начавшейся турецкой операции в курдском кантоне Африн.

Эксперты, которых обозреватель «Росбалта» спросил помогут ли США и Россия курдам или, руководствуясь своими более глобальными интересами, оставят их на милость турецкой армии, убеждены, что и Вашингтону, и Москве важнее отношения с Анкарой, а потому реальной помощи курдским отрядам в Африне они не окажут. В то же время война с курдами может очень серьезно ударить по самой Турции, где живут миллионы представителей этой национальности.

Заместитель директора Института политического и военного анализа Александр Храмчихин допускает, что «Россия предложила курдам официально присоединиться к Асаду (президент Сирии Башар Асад — „Росбалт“), то есть, допустить сирийские войска на свою территорию. Курды, видимо, не захотели это сделать и теперь за это заплатят — Россия больше их защищать не будет».

Эксперт согласился с тем, что фактически РФ таким образом похоронила курдскую автономию на севере Сирии. «Это было понятно. Россия очень долго поддерживала курдов, но они слишком заигрались в автономию и, самое главное, в дружбу с американцами», — сказал он.

Храмчихин считает, что возможности турецкой армии и курдского ополчения «несопоставимы». Впрочем, он добавил, что на тактическом уровне желает курдам «всяческих успехов», но в стратегическом плане у российской позиции есть свои резоны. «Она цинична, но понять ее более, чем можно», — сказал военный эксперт. Одновременно он полагает, что скорее всего, несмотря на воинственные заявления официальных сирийских властей, которые пообещали сбивать турецкие самолеты, Асад «закроет на все это глаза, поскольку Турция подавит любые стремления курдов к автономии, а тем более к независимости, но аннексировать сирийскую территорию вряд ли будет, поскольку на это никто не согласится».

Комментируя информацию о возможных поставках Соединенными Штатами ПЗРК курдам, Храмчихин говорит, что «вообще американцы исключительно болезненно относятся к распространению ПЗРК, но произошло ли это на самом деле, мы узнаем только на практике».

Директор Центра анализа ближневосточных конфликтов Института США и Канады РАН Александр Шумилин полагает, что Россия «скорее готова» сдать сирийских курдов туркам «политически, своими аккуратными дипломатическими демаршами, а российские подразделения (на севере Сирии) скорее всего будут заниматься самообороной, чем защитой курдов от турок».

«Как, собственно, и американцы, которые призывают турок не вторгаться, но не предполагают что-либо предпринимать, поскольку в Африне действительно очень специфическая ситуация. Там действительно находятся подразделения YPG, связанной с Рабочей партией Курдистана. Они временами выступают союзниками США, но для Вашингтона важны отношения с Турцией. В том, что американцы не будут ничего предпринимать, я уверен. С Турцией из-за Африна не будут ссориться ни Россия, ни Америка», — подытожил эксперт.
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