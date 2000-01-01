23.01 15:19 MIGnews.com

Нетаниягу вылетает в Давос

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Через несколько часов премьер-министр Биньямин Нетаниягу вылетает в Швейцарию, где примет участие в работе Всемирного экономического форума в Давосе.В рамках визита премьер-министр Нетаниягу встретится с канцлером Германии Ангелой Меркель, президентом Франции Эммануэлем Макроном, президентом Украины Петром Порошенко, президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, премьер-министром Бельгии Шарлем Мишелем, президентом Швейцарии Аланом Берсе, премьер-министром Канады Джастином Трюдо, премьер-министром Нидерландов Марком Рютте, а также с главами крупнейших корпораций.