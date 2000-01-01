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`Израилю не бывать лидером по извращениям` | Фото: Thinkstock23.01 15:44   MIGnews.com

"Израилю не бывать лидером по извращениям"

Вчерашнее заседании комиссии Кнессета по трудоустройству, благосостоянию и здравоохранению стало настоящей ареной баталий из-за законопроекта о легализации в Израиле суррогатного материнства для незамужних женщин, которые не могут забеременеть самостоятельно.

Левые депутаты и активисты по защиты прав секс-меньшинств потребовали расширить законопроект таким образом, чтобы он охватил и однополые пары, так как в настоящее время у гомосексуальных партнеров, желающих завести ребенка, нет иного выбора, кроме как ехать за границу.

Член "Еврейского дома" Моти Йогев воспринял эту идею в штыки, заявив: "Израиль – это еврейское демократическое государство, и ему не бывать лидером по извращениям в мире".

Меир Коэн из "Еш Атид" потребовал своего коллегу забрать слова об "извращениях".

"Темные века уже давно прошли. Вы – уважаемый командир ЦАХАЛа, и прошу вас", - цитирует его "Едиот Ахронот".

"Нынешняя коалиция приняла ряд мер по поощрению прав ЛГБТ-сообщества, а министр юстиции Айелет Шакед – из вашей же партии – проявив благородство и уважение, не вмешивались и не мешали этому", - сказал уже член коалиции и глава комиссии Эли Алалуф ("Кулану").

По словам присутствовавшего на заседании председателя Ассоциации отцов-геев Израиля Уди Ледергора, хотя суррогатное материнство и не может решить проблему бесплодности, он назвал это "социальным соглашением и решением, которое позволит людям стать родителями", а всех аргументы против этого он заклеймил "прикрытием для гомофобии".

В итоге Моти Йогев извинился, заверив в своем нежелании кого-либо обидеть.

"Тора и иудаизм лежат в основе ценностей еврейского народа. Ни у кого нет монополии на свет или тьму. Ребенок не кукла. Ребенок достоин и матери, и отца", - добавил он.

Несмотря на это, парламентарий от "Сионистского лагеря" Михаль Биран обозвала его гомофобом и обвинила в "дискриминации большей части израильского народа".

В свою очередь юрисконсульт Министерства здравоохранения Мира Хибнер-Харель напомнила о том, что Израиль является одной из немногих стран в мире, где легализовано суррогатное материнство.
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