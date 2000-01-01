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Соперника ас-Сиси на выборах обвиняют в преступлениях | Фото: Chairman of the Joint Chiefs of Staff/Flickr23.01 16:39   MIGnews.com

Армия предъявила обвинения сопернику ас-Сиси на выборах

Египетские военные предъявили бывшему начальнику Генштаба вооруженных сил республики Сами Анану обвинения в служебном подлоге, то есть указании заведомо неверной информации в своей заявке на участие в президентских выборах, и других преступлениях.

Напомним, о выставлении своей кандидатуры на выборах следующего лидера государства генерал-лейтенант Анан сообщил на собственной странице в Facebook 20 января вслед за нынешним президентом Абдель-Фаттахом ас-Сиси, который выдвинул свою кандидатуру несколькими часами ранее.

Бывшего начальника египетской армии обвиняют в том, что он выдвинул свою кандидатуру "без предварительного одобрения вооруженными силами его прекращения службы в армии и в несоответствии этого требуемым процедурам". Грубо говоря, он якобы подделал документы о прекращении своей военной службы.

Кроме того, в видеозаписи Сами Анана усмотрели "прямое подстрекательство вооруженных сил с намерением вызвать раскол между ними и великим египетским народом".

Регистрация участников президентских выборов продлится с 29 января, а первый раунд выборов состоится с 26 по 28 марта.
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