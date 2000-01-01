23.01 17:22 MIGnews.com

ЮАР обозвала Израиль "единственной страной апартеида"

#SouthAfrica at #UPR29: “#Israel is the only State in the world that can be described as an apartheid State”. Israel calls point of order, saying focus should be on human rights, not politics, fails to address SA’s rec that Israel respect Palestinian’s rt to self-determination — John Fisher (@JohnFisher_hrw) 23 января 2018 г.

#UnitedKingdom at #HRC #UPR29 recommends that #Israel reverse policy of settlement expansion and cease immediate demolition of Palestinian property in Area C and East Jerusalem. — Mona Sabella (@sabelmo) 23 января 2018 г.

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Израиль является "единственным государством апартеида в мире", заявил посол Южной Африки в ООН во время Универсального периодического обзора, который состоялся 23 января в Женеве.Начиная со своего учреждения в 2006 году, Универсальный периодический обзор Совета ООН по правам человека проходит раз в четыре года в виде конференции. Во время УПО рассматриваются выполнения 193 государствами-членами ООН обязательств и обязанностей в области прав человека. По итогу рабочая группа выпускает доклад по каждой отдельно взятой стране."Израиль – единственное государство в мире, которое может быть охарактеризовано как государство апартеида", - цитирует представителя ЮАР директор правозащитной организации Human Rights Watch в Женеве Джон Фишер.Перед заседанием его коллега Омар Шакир сообщил о том, что HRW подготовила собственный доклад по Израилю, в котором обвинила Еврейское государство в "военных преступлениях" и "институциональной дискриминации палестинцев".Помимо ЮАР, Израиль атаковали и другие члены ООН, включая таких "друзей" Еврейского государства, как Великобритания и Германия.В частности они рекомендовали Израилю отменить расширение поселений и немедленно прекратить уничтожение палестинской собственности в зоне С и Восточном Иерусалиме.