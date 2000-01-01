Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







ЮАР обозвала Израиль `единственной страной апартеида` | Фото: BDSsouthafrica/Twitter23.01 17:22   MIGnews.com

ЮАР обозвала Израиль "единственной страной апартеида"

Израиль является "единственным государством апартеида в мире", заявил посол Южной Африки в ООН во время Универсального периодического обзора, который состоялся 23 января в Женеве.

Начиная со своего учреждения в 2006 году, Универсальный периодический обзор Совета ООН по правам человека проходит раз в четыре года в виде конференции. Во время УПО рассматриваются выполнения 193 государствами-членами ООН обязательств и обязанностей в области прав человека. По итогу рабочая группа выпускает доклад по каждой отдельно взятой стране.


"Израиль – единственное государство в мире, которое может быть охарактеризовано как государство апартеида", - цитирует представителя ЮАР директор правозащитной организации Human Rights Watch в Женеве Джон Фишер.

Перед заседанием его коллега Омар Шакир сообщил о том, что HRW подготовила собственный доклад по Израилю, в котором обвинила Еврейское государство в "военных преступлениях" и "институциональной дискриминации палестинцев".

Помимо ЮАР, Израиль атаковали и другие члены ООН, включая таких "друзей" Еврейского государства, как Великобритания и Германия.


В частности они рекомендовали Израилю отменить расширение поселений и немедленно прекратить уничтожение палестинской собственности в зоне С и Восточном Иерусалиме.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
00:49
Китайские рабочие за 9 часов проложили железную дорогу
23:36
На лице умершего 2 месяца назад монаха появилась улыбка
22:19
Facebook усилит контроль за заказчиками политических реклам
21:53
В России собака застрелила хозяина-охотника
21:27
Министр культуры рада провалу израильского фильма на Оскаре
20:59
"Зять-еврей? Нет, спасибо"
20:36
"Аль-Каида" призывает уничтожать евреев и американцев
19:56
LOreal расторгла контракт с блогершой из-за критики Израиля
18:48
Израильтян просят не ездить в Петру из-за осликов
18:24
Турция выдала Ливану "агента Моссада"
17:50
Трамп объявит свой мирный план к концу 2018 года
16:39
Армия предъявила обвинения сопернику ас-Сиси на выборах
16:03
Израильский фильм не номинировали на "Оскар"
15:44
"Израилю не бывать лидером по извращениям"
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus