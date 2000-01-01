23.01 20:59 MIGnews.com

"Зять-еврей? Нет, спасибо"

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Арабские члены Кнессета издали очередной поток антиеврейских заявлений.Так, в интервью 12-му каналу ИТВ член Кнессета от "Сионистского лагеря" Зухейр Баалюль сказал: "Я не хочу, чтобы мои дети ассимилировались, поэтому я против смешанных браков. Я хочу, чтобы вы сохраняли свою культуру, а я сохраню свою. Ввиду собственной обеспокоенности я против того, чтобы мой зять был евреев".Член Арабского списка Ахмед Тиби, хоть и оставил решение этого вопроса своей дочери, он считает это очевидным."Она решит сама, и решит не двигаться в этом направлении. Я знаю ее точку зрения, она сказала мне, что никогда не выйдет замуж за еврея", - сказал он.Антиассимиляционная организация "Яд Лахим" напоминает, что в прошлом в интервью "Гаарецу" против этого высказались и многие представители левого фронта Хаим Рамон, Амир Перец, Яэль Даян, Йоси Бейлин, Наваф Масалха, Хагай Мером и Ниссим Звили. Согласился на это лишь Авраам Бург."В последние годы в Кфар-Кару, где я живу, возвращаются студенты, учившиеся заграницей и женившиеся на европейках. Это почти всегда неудачные браки", - говорит Наваф Масалха."Вы спрашиваете меня, кто мне ближе: Яаков Лицман или Саиб Арикат. Я чувствую свою близость к ним обоим, но если вы спросите меня, чью внучку я бы предпочел, чтобы взял в жены один из моих внуков? С Лицмановой", - сказал Йоси Бейлин."Я хочу, чтобы мои дети и внуки женились на еврейках, а мой дорогой друг Авраам (Бург – ред.) пусть убирается в самые далекие края со своими теориями. Может быть, в следующий раз он просто встанет и уберется отсюда", - сказал Хагай Мером.