Исраэль Кац: место сторонникам ХАМАС - в Газе

В своей публикации министр также отмечает, что Пенс является истинным другом еврейского народа и государства Израиль.
"Несколько лет назад я инициировал закон, который не позволяет приверженцам террора, таким как Бшара, Зуаби и им подобным, баллотироваться в Кнессет. В свое время мы добились того, чтобы их "забраковали" [ЦИК - Центральная избирательная комиссия], но Высший Суд Справедливости (БАГАЦ) разрешил им баллотироваться в Кнессет. Пришло время изменить ситуацию. Те, кто поддерживают идеологию ХАМАС, пусть переезжают в Газу, и там этим занимаются", - заявил Кац.