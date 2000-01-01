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Исраэль Кац: место сторонникам ХАМАС - в Газе 24.01 06:35   MIGnews.com

Исраэль Кац: место сторонникам ХАМАС - в Газе

"Сегодня ХАМАС приветствовал поведение депутатов Объединенного арабского списка во время выступления вице-президента США Майка Пенса 22 января в Кнессете",- пишет министр транспорта и разведки Исраэль Кац в Facebook.

В своей публикации министр также отмечает, что Пенс является истинным другом еврейского народа и государства Израиль.

"Несколько лет назад я инициировал закон, который не позволяет приверженцам террора, таким как Бшара, Зуаби и им подобным, баллотироваться в Кнессет. В свое время мы добились того, чтобы их "забраковали" [ЦИК - Центральная избирательная комиссия], но Высший Суд Справедливости (БАГАЦ) разрешил им баллотироваться в Кнессет. Пришло время изменить ситуацию. Те, кто поддерживают идеологию ХАМАС, пусть переезжают в Газу, и там этим занимаются", - заявил Кац.
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