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Нетаниягу будет убеждать Макрона и Меркель в последний раз | Фото: Амос Бен-Гершом, GPO24.01 07:11   MIGnews.com

Нетаниягу будет убеждать Макрона и Меркель в последний раз

У западных лидеров есть последняя возможность внести поправки в Совместный всеобъемлющий план действий перед тем, как американский президент может объявить о том, что США покидают ядерную сделку с Ираном, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу перед вылетом в швейцарский Давос.

"Среди лидеров, с которыми я там встречусь, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель. Я скажу им, что в ближайшие недели представится последняя возможность попытаться внести реальные, а не косметические поправки к опасному ядерному соглашению с Ираном", - сказал он журналистам, отметив, что с соглашением или без него, политика Израиля в предотвращении появление в Иране ядерного оружия, "подвергающего опасности нас, Ближний Восток и весь мир".

Сам экономический форум в Давосе Нетаниягу назвал самым важным в мире, поэтому его участие позволит укрепить репутацию Израиля как глобальной технологической державы.

"Это нашло отражение в визите в Индию, состоявшемся на прошлой неделе, это найдёт отражение и в моих встречах с главами государств и главами крупнейших в мире корпораций. Это способствует расширению нашего дипломатического пространства, наших связей в сфере безопасности и экономики во имя израильской экономики, граждан Израиля и безопасности государства", - констатировал премьер.
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