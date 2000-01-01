Нетаниягу будет убеждать Макрона и Меркель в последний раз
У западных лидеров есть последняя возможность внести поправки в Совместный всеобъемлющий план действий перед тем, как американский президент может объявить о том, что США покидают ядерную сделку с Ираном, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу перед вылетом в швейцарский Давос.
"Среди лидеров, с которыми я там встречусь, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель. Я скажу им, что в ближайшие недели представится последняя возможность попытаться внести реальные, а не косметические поправки к опасному ядерному соглашению с Ираном", - сказал он журналистам, отметив, что с соглашением или без него, политика Израиля в предотвращении появление в Иране ядерного оружия, "подвергающего опасности нас, Ближний Восток и весь мир".
Сам экономический форум в Давосе Нетаниягу назвал самым важным в мире, поэтому его участие позволит укрепить репутацию Израиля как глобальной технологической державы.
"Это нашло отражение в визите в Индию, состоявшемся на прошлой неделе, это найдёт отражение и в моих встречах с главами государств и главами крупнейших в мире корпораций. Это способствует расширению нашего дипломатического пространства, наших связей в сфере безопасности и экономики во имя израильской экономики, граждан Израиля и безопасности государства", - констатировал премьер.