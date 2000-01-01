23.01 08:01 MIGnews.com

Мани Нафтали поссорился с лидером социальных протестов

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Через год после начала демонстраций “против коррупции” организаторы - Мани Нафтали и Эльдад Янив рассорились.Бывший домработник резиденции Нетаниягу Мани Нафтали обвинил адвоката Эльдад Янива в том, что тот организует демонстрации “только ради того, чтобы повысить свой статус в Аводе”.Нафтали провозгласил, что не будет принимать участия в демонстрации Янива в Тель-Авиве, но примет участие в демонстрациях в Петах-Тикве - у дома юридического советника правительства Авихая Мандельблитта.Нафтали заявил: “С первого дня его участия в социальных протестах меня предупредили, что он коррумпирован и не чист на руку, но я пропустил это мимо ушей. Я так тяжело работаю - а его финансируют. Я с этим мирился - пока не понял, что все это - политика”.Нафтали взбесило интервью Янива шоу “Офра и Беркович”. Янив был вынужден признать, что Кахлон и Нетаниягу “не коррумпированы”. Нафтали говорит: “Они сделали из него клоуна”.Нафтали посетовал: “Он презентует себя как лидера протестов, как будто он - их владелец, а я бегаю и делаю всю грязную работу. Я принял решение дистанцироваться от него”.