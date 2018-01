Либерман запретил трансляцию песен отца Авива Гефена

ילדה יפה בת 17 עשתה מעשה נורא וכשקצין ישראלי גאה שוב פלש לביתה היא דפקה לו סטירה. היא נולדה לתוך זה ובסטירה הזאת היו חמישים שנה של כיבוש והשפלות. וביום שבו יסופר סיפור המאבק את , אהד תמימי, אדומת השיער , כמו דוד שסטר לגולית , תהיי באותה שורה עם ז'אן דארק , חנה סנש ואנה פרנק.

A post shared by Jonathan Geffen (@yonoosh) on Jan 22, 2018 at 10:32am PST