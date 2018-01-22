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Либерман запретил трансляцию песен отца Авива Гефена 23.01 09:12   MIGnews.com

Либерман запретил трансляцию песен отца Авива Гефена

Министр обороны Израиля Авигдор Либерман приказал Радио Армии Обороны Израиля прекратить трансляции песен Йонатана Гефена.

Йонатан Гефен - ветеран Шестидневной войны, известный израильский музыкант и поэт, отец певца Авива Гефена

Гефен опубликовал в Instagram фотографию Ахад Тамими с подписью: “Прекрасная 17-летняя девушка сотворила нечто ужасное - и когда гордый израильский офицер снова вторгся в ее дом - дала ему пощечину. Она была рождена в это, и в этой пощечине - 50 лет оккупации и унижений, и когда история этой борьбы будет рассказана, Ахада Тамими, с красными волосами, выступившей подобно Давиду против Голиафа. Она будет стоять в одном ряду с Жанной д'Арк и Анной Франк”.



Либерман прокомментировал данное изречение: “Я приказал командиру Галлей ЦАХАЛ прекратить трансляцию песен Йонатана Гефера и запретил брать у него интервью. Государство Израиля не предоставит платформы пьянице, сравнившего девочку, погибшую в Холокосте и героиню борьбы с нацизмом с Ахад Тамими, атаковавшей солдат. Подходящая сцена для Гефена - канал “Хизбаллы” Al-Manar”.
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