23.01 09:14 MIGnews.com

Посол США в Израиле: речь Пенса тронула меня до слёз

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Посол США в Израиле Дэвид Фридман заявил, что “историческое выступление” вице-президента Майка Пенса в Кнессете тронуло его до слёз.Об этом дипломат написал на своей странице в Twitter.В своем сообщении Фридман назвал речь американского вице-президента “экстраординарной”.В понедельник, 22 января, во время своего выступления в Кнессете Майк Пенс заявил, что посольство США будет перемещено в Иерусалим к концу 2019 года. Кроме того, он подчеркнул, что администрация Трампа не допустить, чтобы Иран развивал ядерное оружие.