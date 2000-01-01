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Посол США в Израиле: речь Пенса тронула меня до слёз 23.01 09:14   MIGnews.com

Посол США в Израиле: речь Пенса тронула меня до слёз

Посол США в Израиле Дэвид Фридман заявил, что “историческое выступление” вице-президента Майка Пенса в Кнессете тронуло его до слёз.

Об этом дипломат написал на своей странице в Twitter.

В своем сообщении Фридман назвал речь американского вице-президента “экстраординарной”.

В понедельник, 22 января, во время своего выступления в Кнессете Майк Пенс заявил, что посольство США будет перемещено в Иерусалим к концу 2019 года. Кроме того, он подчеркнул, что администрация Трампа не допустить, чтобы Иран развивал ядерное оружие.
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