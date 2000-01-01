23.01 09:27 MIGnews.com

Эрдоган: Турция договорилась с Россией об операции в Сирии

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Турция согласовала с Россией операцию по противодействию курдским повстанцам в районе северо-западного города Сирии Африн. Об этом заявил в понедельник, 22 января, президент страны Реджеп Тайип Эрдоган в ходе своего выступления в Анкаре.По данным газеты "Коммерсантъ", спецоперацию, которая получила кодовое название "Оливковая ветвь, согласовали с Москвой еще 18 января во время встречи начальника турецкого генштаба Хулуси Акар и директора национальной разведки страны Хакана Фидана с российским министром обороны Сергеем Шойгу и главой генштаба Валерием Герасимовым."Мы обсудили это с нашими российскими друзьями: у нас есть договоренность", - заявил Эрдоган выступая в прямом телеэфир.Турецкий лидер отметил, что действия турецкой стороны - это не оккупация соседней территории, а помощь сирийскому правительству в борьбе с "террористической организацией". По его словам, после того как Турция возьмет под контроль город, она передаст его Сирии, чтобы сирийские граждане смогли вернуться домой."Турция не намерена ничего оккупировать. У нас одна цель - завоевать сердца", - заявил Эрдоган, добавив, что военная операция будет завершена только тогда, "когда будет достигнута поставленная цель".Напомним, 20 января турецкие военнослужащие пресекли границу на севере Сирии. Официальным повод для старта операции "Оливковая ветвь" является недопущение создания "террористической армии" на сирийско-турецкой границе из курдских вооруженных формирований, которая создается при поддержке США из числа курдского ополчения "Отряда народной самообороны" (ОНС).В свою очередь, Дамаск осудил действия турецкой стороны, назвав подобные действия агрессией и обвинив Турцию в оказании помощи террористам в Сирии.Однако реакция России была сдержанной. Москва заявила, что обеспокоена поступающими новостями с севера САР, но при этом еще до начала турецкой операции вывела свои войска, которые входят в так называемый центр примирения враждующих сторон, из этого района.Иран - другой участник инициативы по урегулированию кризиса на сирийской территории - призвал к быстрейшему прекращению турецкой военной операции дабы "избежать углубления кризиса" в Сирии.