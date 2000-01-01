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flickr 23.06 10:54   MIGnews.com

ЕС продлит санкции против РФ до 2018 года

Евросоюз принял решение продлить санкции против России до января 2018 года, как сообщил секретарь Евросовета Дональд Туск.

Основной причиной продления санкций лидеры стран ЕС называют неспособность России обеспечить выполнение минских договоренностей.

"Согласовано. ЕС продлит экономические санкции против России за то, что она в недостаточной степени выполняет минские договоренности", - написал Туск на своем аккаунте в Twitter.

По сообщению AFP, новые экономические санкции против РФ вступят в силу к началу августа. Срок действующих санкций ЕС против России истекает 31 июля.

Напомним, что США, как и Европа, считают, что власти России несут ответственность за отсутствие прогресса в урегулировании конфликта на востоке Украины, а также выступают против аннексии Крыма.
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