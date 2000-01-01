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23.06 11:55   MIGnews.com

Мун Джэин наблюдал за запуском новой южнокорейской ракеты

Президент Южной Кореи Мун Джэин наблюдал за запуском новой ракеты средней дальности, которую страна разрабатывает, чтобы противостоять растущим угрозам со стороны Северной Кореи.

Бюро президента процитировало его, заявив запуск ракеты имеет важное значение для поддержания военного потенциала Сеула, поддержания мира на полуострове и для будущей эффективной политики взаимодействия с КНДР.

Южная Корея планирует развертывание ракет Hyunmoo-2 после проведения еще двух тестовых испытаний.

В этом году Северная Корея провела испытания нескольких новых ракетных систем в ускоренном порядке в рамках своей программы создания ядерного оружия и ракет.
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