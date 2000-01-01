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flickr 23.06 12:49   MIGnews.com

Турция не намерена закрывать свою военную базу в Катаре

Министр обороны Турции заявил в пятницу, 23 июня, что Анкара не планирует пересматривать базирование турецкой военной базы в Катаре, и что любое требование о ее закрытии будет представлять собой вмешательство в отношения Анкары с государством Персидского залива.

Министр обороны Фикри Исик сообщил в интервью телекомпании НТВ: "База в Катаре - это и турецкая база, и та, которая сохранит безопасность Катара и региона".

Четыре арабских государства, бойкотирующие Катар в связи с предполагаемой поддержкой терроризма, отправили Дохе список из 13 требований, включая закрытие телеканала Al Jazeera и сокращение связей с Ираном.
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